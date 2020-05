Tottenham - Lloris se prononce sur la reprise de la Premier League

Suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie du coronavirus, la Premier League anglaise se prépare à un retour au mois de juin. Dans un entretien accordé au quotidien régional Nice-Matin en ce dimanche, Hugo Lloris (33 ans), le gardien de but et capitaine des Spurs de Tottenham (12 matches joués en championnat cette saison), s'est confié sur une possible reprise des compétitions.

"Je crois que les règles sanitaires prédominent, c’est évident. Mais si toutes les conditions sont réunies, pourquoi ne pas reprendre? C’est important que le foot reprenne, pour aujourd’hui et pour demain. Il n’y a pas que la Premier League, il y a toutes les divisions inférieures, un écosystème, plein d’emplois en suspens. S’il faut jouer à huis clos pendant une longue période pour sauver le foot, il faudra le faire. Il y a une saison à finir, un sprint final à démarrer, des enjeux divers. Par exemple, nous avec Tottenham, on a l’Europe à aller chercher", a lancé l'international français (114 sélections) à nos confrères.