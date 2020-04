Tottenham - Mourinho et plusieurs joueurs auraient brisé le confinement

Les pensionnaires de Premier League ont décidément du mal à accepter le confinement. Après Kyle Walker, qui s'est tristement distingué en se retrouvant au coeur d'un scandale sexuel, ce sont plusieurs joueurs de Tottenham, accompagnés de leur entraîneur, qui se sont retrouvés au même endroit au même moment... Mardi après-midi, José Mourinho a été aperçu dans un parc du nord de Londres, à proximité de Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon et Davinson Sanchez, qui ont enchaîné les courses. Les deux derniers cités étaient même côte à côte, comme on peut le voir sur des vidéos relayées ensuite via les réseaux sociaux.

Bien que le hasard puisse être avancé comme une explication, les quatre hommes étant voisins, les images ont créé la polémique en Angleterre. Un porte-parole des Spurs a même dû préciser qu'il "a été rappelé à tous les joueurs les règles de distanciation sociale pendant les exercices en extérieur". Le confinement dure depuis le 24 mars au Royaume-Uni.