Tottenham - Mourinho ironise sur un prêt de Mbappé

À la recherche d'un attaquant pour pallier la longue blessure d'Harry Kane, les Spurs penseraient à Edinson Cavani. Un dossier sur lequel a été interrogé ce mardi l'entraîneur de Tottenham José Mourinho, qui a préféré botter en touche, avec humour, en émettant l'hypothèse d'un prêt de Kylian Mbappé.

"J'ai de très bonnes relations avec Nasser al-Khelaïfi et Leonardo et je veux les conserver ainsi", a expliqué The Special One en réponse à une question sur l'avenir à Paris de l'attaquant uruguayen. "Donc je ne vais pas parler d'un joueur du PSG. A moins que vous vouliez une blague : comme ce sont mes amis, ils pourraient me laisser Mbappé en prêt..."