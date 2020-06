Tottenham - Mourinho s'explique sur la polémique avec Ndombele

En avril dernier, alors que l'Angleterre était en période de confinement, José Mourinho et trois de ses joueurs (Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon et Davinson Sanchez) avaient été aperçus ensemble, dans un parc, enchaînant les courses côte à côté. Des comportements à l'encontre des mesures de précaution sanitaire instaurées à l'époque qui avaient fait polémique. Présent en conférence de presse avant le choc face à son ancien club, Manchester United (ce soir à 21h15), le technicien portugais a justifié son acte au travers d'une anecdote pour le moins surprenante.

Concernant la présence de Ndombele à ses côtés, le coach des Spurs raconte : "j'ai passé deux minutes avec lui, essayant de lui apprendre à utiliser le GPS WiFi, rien de plus. Ce n'était rien" a-t-il affirmé. "Nous travaillions avec les joueurs à distance. Nous surveillions les joueurs avec le WiFi. À cette époque, les joueurs étaient autorisés à aller courir dans la rue et dans le parc, ce qu'ils étaient allés faire", s'est défendu le technicien. En revanche, concernant les deux autres joueurs initialement impliqués, à savoir Sessegon et Sanchez, il s'agirait "encore d'une erreur" selon Mourinho. "Je parlais avec un petit groupe de jeunes hommes sur les photos prises dans le parc, ils étaient footballeurs mais d'un autre club. Ce n'étaient pas mes joueurs. J’étais là à la bonne distance en discutant avec eux et les photos ont donné l'idée que j'étais avec mes joueurs, ce qui n'était pas vrai" a-t-il insisté.