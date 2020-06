Tottenham - Ndombele, la crise de confiance

Remplaçant mardi soir contre West Ham (2-0) et en froid avec José Mourinho, Tanguy Ndombele ne cache plus son mal-être chez les Spurs. Le milieu international semble en perte de confiance et de vitesse par rapport à sa saison dernière à Lyon. Retour en stats sur une descente aux enfers qui pourrait le mener vers un transfert cet été. Au PSG ou au Barça ?