Tottenham - Plusieurs joueurs ont enfreint le protocole sanitaire pendant les fêtes

Les joueurs de Premier League n'ont pas eu de trêves durant cette période de fêtes mais ont tout de même pu célébrer Noël et le nouvel an avec leur entourage. Malheureusement, du côté de Tottenham trois joueurs n'ont pas respecté le protocole sanitaire imposé pour lutter contre la propagation du Covid-19. Il s'agit de Giovani Lo Celso, Erik Lamela et Sergio Reguilón qui ont passé les fêtes avec plus d'une quinzaine de personnes, sans masque ni geste barrière au vu de leurs publications sur les réseaux sociaux. Manuel Lanzini était également présent à la petite soirée.

Dans une tribune du journal The Guardian, un porte parole des Spurs a tenu a s'exprimé à ce sujet et a annoncé que le club allait s'occuper de cette affaire. "Nous sommes extrêmement déçus et nous condamnons fermement cette image (...) d'autant plus que nous connaissons les sacrifices que tout le monde a faits dans tout le pays pour rester en sécurité pendant la période des fêtes. La question sera traitée en interne". Du côté de West Ham, les Hammes ont assuré avoir réglé l'affaire en interne avec Manuel Lanzini.