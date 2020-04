Tottenham - Reprise : le discours plein d'optimisme de José Mourinho

Suspendue depuis mi-mars, la Premier League espère reprendre ses droits le 8 juin prochain, à huis clos. Alors que le Enfield Training Centre (le centre d'entraînement de Tottenham) a rouvert ses portes depuis mardi, José Mourinho, l'entraîneur des Spurs, s'est exprimé sur Sky Sports au sujet de la reprise du championnat. Il avoue dans un premier temps que le "football (lui) manque", et considère que "parvenir à jouer les neufs journées qu'il reste sera bon pour tout le monde. Pour le football et pour la Premier League".

A propos du huis clos envisagé qui, lui aussi, fait débat, The Special One préfère relativiser. Il explique : "j'aime à penser que le football n'est jamais réellement à huis clos. Avec les caméras (de télévision), cela veut dire que des millions et des millions de gens regardent. Donc si un jour on doit entrer dans un stade vide, il ne sera pas vide, pas du tout." Un discours plein d'optimisme de la part du Portugais. Côté classement, Tottenham figure à la 8ème place et se trouve à 7 points de la 4ème place, synonyme d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.