Tottenham - Sissoko est persuadé que Ndombele finira par s'imposer

A Tottenham, les relations entre Tanguy Ndombele et son entraîneur José Mourinho sont devenues on ne peut plus tendues, poussant notamment l'international français (6 sélections) à vouloir quitter le club lors du prochain mercato. Alors que l'ancien Lyonnais est très peu utilisé depuis la reprise de la Premier League (seulement 19 minutes de jeu en 3 matchs), son coéquipier en club et en sélection, Moussa Sissoko, est persuadé qu'il finira par s'imposer chez les Spurs.

"La première saison de Tanguy n'a pas été facile pour de nombreuses raisons. Mais je lui parle presque tous les jours. Je joue avec lui en équipe nationale, donc je le connais très bien" a-t-il confié lors d'un entretien accordé à The Guardian. Il explique ensuite qu'il conseille régulièrement le milieu de 23 ans. "Je lui ai dit de rester calme, de continuer à travailler tous les jours et son heure viendra. Nous croyons tous en la qualité de Tanguy. Il est arrivé dans un autre pays, une autre culture, un autre style de football, un autre championnat et il ne parle pas la langue, ça fait beaucoup de choses" a-t-il ajouté. Finalement, pour Sissoko cela ne fait aucun doute, Ndombele "aura du succès au club".