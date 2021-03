Tottenham - Tanguy Ndombele voulait partir

Lors d'une interview accordée à Football.London, Tanguy Ndombele (24 ans) a confié avoir discuté de José Mourinho, son actuel entraineur à Tottenham, avec Paul Pogba (27 ans), qui a déjà eu le "Spécial One" comme coach à Manchester United. "Nous avons parlé mais très rapidement. Ce n'était pas comme s'il m'avait donné des conseils car nos situations étaient complètement différentes. C'est vrai qu'il a travaillé avec Mourinho mais mes propres expériences n'étaient pas les mêmes et chaque relation a ses propres caractéristiques", a confié le Français.

En effet, lorsque l'ancien lyonnais est arrivé à Londres en 2019, José Mourinho venait également d'arriver et a critiqué publiquement sa méthode de travail, mais les choses sont rentrées dans l'ordre depuis, car Ndombele est auteur d'une bonne saison avec les Spurs. Néanmoins, il a également confié au média anglais qu'un départ était possible l'été dernier, notamment quand l'Inter Milan s'est montré intéressée. Cependant, une discussion avec son président a changé la donne. "Pour être parfaitement honnête, je ne sais pas à quel point j'étais proche de partir. Ce que je sais, c'est que je voulais partir. J'en ai parlé avec les gens du club et en particulier avec le président. Le président a dit qu'il ne voulait pas que je parte et c'est quelque chose qui a vraiment aidé. Les moments les plus difficiles sont dans le passé, j'ai avancé et les choses vont bien mieux pour moi et l'équipe et tout est derrière nous (...) Je ne dirais pas vraiment que j'ai fait des erreurs, ou des erreurs particulières, poursuit-il. Je pense que tout le monde doit prendre sa propre responsabilité pour ce qui se passe dans une saison et il y a des choses qui se sont passées au club que les gens connaissent et des choses qui se sont passées que les gens ne connaissent pas", a-t-il conclu.