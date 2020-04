Tottenham - Un avenir en pointillés pour Ndombele

Un an seulement après son arrivée, Tanguy Ndombele pourrait déjà quitter Tottenham en raison de sa relation tendue avec José Mourinho.

En juillet 2019, Tanguy Ndombele devenait la plus grosse vente jamais réalisée par l'Olympique Lyonnais en rejoignant Tottenham contre 60 millions d'euros + 10M€ de bonus. Moins d'un an plus tard, le bilan de l'ancien amiénois avec les Spurs est mitigé. Malgré plusieurs prestations de haut niveau, le milieu tricolore a été gêné par des blessures ou des douleurs à répétition, ce qui n'a pas manqué d'agacer son entraîneur, José Mourinho. "Ndombele ? Il est tout le temps blessé. Il est blessé, pas blessé, il joue un match, la semaine suivante il est blessé" avait lâché le Portugais.

Entre les deux hommes, la relation s'est progressivement ternie suite aux sorties médiatiques répétées du Special One lors desquelles il tançait son joueur. Dans ces conditions, difficile d'engranger de la confiance pour le joueur de 23 ans qui vit sa première saison en Premier League (27 matchs toutes compétitions confondues avec Tottenham). Mardi dernier, le Français était au coeur d'une polémique après avoir brisé le confinement en compagnie de deux coéquipiers et de son entraîneur afin de participer à une séance d'entraînement. Fallait-il y voir une volonté de l'entraîneur de se rapprocher de son joueur ? Peut-être. Mais pas sûr que cela suffise à renouer un lien solide entre les deux hommes.

D'après L'Equipe, Tanguy Ndombele aurait confié en privé qu'il n'envisagerait pas de rester une saison de plus dans ces mêmes conditions. De plus, le natif de Longjumeau serait sceptique quant au schéma très défensif mis en place par son coach. Malgré un contrat courant jusqu'en 2025, plusieurs clubs européens, principalement anglais et italiens verraient ici une occasion en or d'offrir une porte de sortie à un joueur dont la cote de popularité n'a pas diminué. En Espagne, le FC Barcelone serait également sur les rangs. Ainsi, l'été pourrait être mouvementé concernant le Français.