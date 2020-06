Tottenham - Un cas de coronavirus détecté

Via un communiqué de presse, Tottenham a dévoilé qu'un cas de coronavirus a été détecté au sein de son effectif. Si le nom de la personne infectée, asymptomatique, n'a pas été dévoilé, on apprend qu'elle a été mise à l'isolement pendant une semaine et sera ensuite de nouveau testée.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre