Tottenham - Une belle amende pour Serge Aurier

Serge Aurier a transgressé pour la troisième fois les règles de distanciation sociale en Angleterre, en début de semaine, en postant sur Instagram une photo de son coiffeur venu à son domicile pour lui faire une mise à jour capillaire. "Mon coiffeur est négatif et moi aussi donc arrêtez de parler dans le vide", s'est défendu le joueur de 27 ans, quelques heures plus tard sur le même réseau social. "Mettez des masques et des gants quand vous venez prendre des photos au centre d'entraînement, ça fait aussi partie des règles."

"Embarrassé" par ce nouvel écart de conduite, alors que les Spurs ont repris l'entraînement collectif mercredi avec des précautions sanitaires extrêmement strictes, Tottenham devrait mettre à l'amende le défenseur ivoirien. The Sun évoque une amende pouvant aller jusqu'à deux semaines de salaire, soit 140 000 livres (156 000 euros).