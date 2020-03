Tournoi de France - Les Bleues rattrapent in-extremis les Pays-Bas et remportent le tournoi

Dans un Stade du Hainaut à huis clos, l'équipe de France féminine a mis beaucoup de temps à rentrer dans sa rencontre face aux Pays-Bas (3-3). En effet, les Oranje ont rapidement pris les devants grâce à des buts de Wilms (29ème) et Spitse (33ème, sur pénalty), avant la réduction du score, juste avant la pause, de Valérie Guavin (45+1ème).

En seconde période, Griedge Mbock, sur pénalty, a remis les deux équipes à égalité à l'heure de jeu (59ème). Toutefois, les Hollandaises, ultra-réalistes, ont fait mouche sur l'une de leurs rares actions, pour reprendre l'avantage (73ème). Finalement, à la dernière minute, Ouleymata Sarr a permis aux Bleues d'égaliser (3-3, 90+4ème) et de remporter ce tournoi avec deux victoires, face au Canada et au Brésil (samedi), et un nul.