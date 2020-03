Turquie - La FIFPro a demandé de cesser le championnat 'en urgence'

Alors que la plupart des championnats sont à l'arrêt suite aux recommandations gouvernementales, afin de ralentir la propagation fulgurante du coronavirus, le championnat Turc suit son cours. La rencontre entre Galatasaray et Besiktas s'est déroulée comme prévu, dimanche dernier, à huis clos, malgré les risques encourus. Une décision rapidement contestée par plusieurs joueurs à l'image de John Obi Mikel qui a préféré résilier son contrat avec Trabzonspor. Des contestations de plus en plus nombreuses qui ont fini par alarmer la FIFpro (la Fédération internationale des joueurs professionnels).

Au sein d'un communiqué, la fédération déclare avoir demandé à la Süper Lig de "repenser en urgence la décision de poursuivre les matchs et les entraînements pendant la période d'épidémie du coronavirus. Précisant également que "de nombreux joueurs étrangers (les) avaient contacté pour leur faire part de leur gêne" vis à vis de la situation.

FIFPRO has written to the Turkish #SuperLig and federation asking them to urgently reconsider the decision to continue matches and training during the #coronavirus outbreak



Numerous foreign players have contacted us to say they are uncomfortable continuing as #COVID19 spreads pic.twitter.com/2N3owMyf5i