Turquie - La Süperlig de retour le 12 juin

Suspendue à la demande de la Ministre de la Jeunesse et des Sports turque le 19 mars dernier, la Süper Lig sera officiellement de retour à partir du 12 juin. Aujourd'hui, le président de la Fédération de Turquie de football, Nihat Ozdemir, a annoncé "la décision de redémarrer les Ligues professionnelles (...) aux dates des 12, 13 et 14 juin". Pour rappel, la Turquie était l'un des derniers pays à suspendre ses compétitions de football. Inquiète, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels avait, elle-même, demandé au championnat de cesser de toute urgence à cause des risques liés au coronavirus. À l'époque, c'est Trabzonspor qui occupait la tête du classement, après 26 journées. Il en reste 8 à disputer pour chaque équipe.