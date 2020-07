TV - Le programme des matchs en direct (jeudi 2 juillet)

Plusieurs chocs intéressants à suivre ce jeudi 2 juillet 2020 sur les chaînes TV françaises. En fin de journée, en Italie, c'est d'abord l'Atalanta et Naples qui croiseront le fer, puis la soirée sera animée par la passation de pouvoir entre Manchester City et Liverpool, fraîchement sacré champion d'Angleterre, et enfin le déplacement du surprenant Getafe sur la pelouse du Real Madrid.

LE PROGRAMME TV FOOT DU JEUDI 2 JUILLET

19h : Sheffield Utd - Tottenham (P.League 2019-20), Canal+

19h : Sheffield Utd - Tottenham (P.League 2019-20), RMC Sport 1

19h : Rio Ave - S.Braga (Liga NOS 2019-20), RMC Sport 2

19h30 : Real Sociedad - Espanyol Barcelone (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

19h30 : Atalanta - Naples (Serie A 2019-20), BeIN Sports 2

19h30 : Eibar - Osasuna (Liga 2019-20), BeIN Sports Max 5

21h : Sporting CP - Gil Vicente (Liga NOS 2019-20), RMC Sport 2

21h15 : Man City - Liverpool (P.League 2019-20), Canal+

21h15 : Man City - Liverpool (P.League 2019-20), RMC Sport 1

21h45 : Roma - Udinese (Serie A 2019-20), BeIN Sports 2

22h : Real Madrid - Getafe (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

