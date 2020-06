TV - Le programme des matchs en direct (lundi 22 juin)

Sept matchs en direct sont proposés par les chaînes françaises, ce lundi 22 juin. On y retrouve du championnat turc, de la Liga et de la Serie A avec le retour de la Juventus en championnat, sur la pelouse de Bologne. En Premier League, Manchester City bouclera la 30e journée avec la réception de Burnley, co-diffusée par Canal+Sport et RMC Sport.

LE PROGRAMME TV FOOT DU LUNDI 22 JUIN

19h30 : Lecce - Milan AC (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

19h30 : Villarreal - FC Séville (Liga 2019-20), BeIN Sports 2

19h30 : Fiorentina - Brescia (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 5

20h : Alanyaspor - Trabzonspor (SüperLig 2019-20), BeIN Sports Max 6

21h : Man City - Burnley (P.League 2019-20), Canal+Sport

21h : Man City - Burnley (P.League 2019-20), RMC Sport 1

21h45 : Bologne - Juventus (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

22h : Leganés - Grenade (Liga 2019-20), BeIN Sports Max 7

