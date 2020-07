TV - Le programme des matchs en direct (lundi 6 juillet)

Voici le programme TV des matchs à suivre en direct sur les chaînes françaises, ce lundi 6 juillet 2020. On y retrouve de la Liga, du championnat turc et portugais, mais aussi une affiche très attendue en Angleterre entre le Tottenham de José Mourinho et l'Everton de Carlo Ancelotti.

LE PROGRAMME TV FOOT DU LUNDI 6 JUILLET

19h30 : Levante - Real Sociedad (Liga 2019-20), BeIN Sports 2

20h : Kayserispor - Besiktas (SüperLig 2019-20), BeIN Sports Max 6

21h : Tottenham - Everton (P.League 2019-20), Canal+Sport

21h : Tottenham - Everton (P.League 2019-20), RMC Sport 1

22h : FC Séville - Eibar (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

22h : Moreirense - Sporting CP (Liga NOS 2019-20), RMC Sport 2

