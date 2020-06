TV - Le programme des matchs en direct (mardi 30 juin)

Voici le programme des matchs diffusés en direct sur les chaînes françaises ce mardi. On y retrouve de la Premier League, avec l'équipe en forme du moment, Manchester United, qui ira défier Brighton, mais aussi de la Serie A, avec la lutte pour le titre qui se poursuit entre la Juventus Turin et la Lazio Rome. En fin de soirée, on aura droit à un choc en Liga, avec l'Atlético Madrid qui se déplacera sur la pelouse d'un Barça au bord de la crise et dans l'obligation de l'emporter pour maintenir le rythme avec le Real Madrid, en tête du classement.

LE PROGRAMME TV FOOT DU MARDI 30 JUIN

19h30 : Leganés - FC Séville (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

19h30 : Torino - Lazio Rome (Serie A 2019-20), BeIN Sports 2

19h30 : R.Majorque - Celta Vigo (Liga 2019-20), BeIN Sports Max 5

21h15 : Brighton - Man Utd (P.League 2019-20), Canal+Sport

21h15 : Brighton - Man Utd (P.League 2019-20), RMC Sport 1

21h45 : Genoa - Juventus (Serie A 2019-20), BeIN Sports 2

22h : FC Barcelone - Atlético (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

22h30 : Rio Ave - S.Braga (Liga NOS 2019-20), RMC Sport 2

