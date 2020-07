TV - Le programme des matchs en direct (mercredi 22 juillet)

Voici le programme des matchs à suivre en direct sur les chaînes françaises, ce mercredi 22 juillet. On y retrouve de la Premier League, de la Liga NOS et de la Serie A, mais aussi les matchs amicaux de l'OM et de Lyon, respectivement contre Heimstetten et La Gantoise.

LE PROGRAMME TV FOOT DU MERCREDI 22 JUILLET

18h30 : Heimstetten - Marseille (amical), Twitch

19h : Man Utd - West Ham (P.League 2019-20), Canal+

19h : Man Utd - West Ham (P.League 2019-20), RMC Sport 1

19h30 : Parme - Naples (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

19h45 : La Gantoise - Lyon (amical), OLTV

19h45 : La Gantoise - Lyon (amical), Canal+Sport

21h : FC Porto - Moreirense (Liga NOS 2019-20), RMC Sport 2

21h15 : Liverpool - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 1

21h15 : Liverpool - Chelsea (P.League 2019-20), Canal+

21h45 : Inter Milan - Fiorentina (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

21h45 : SPAL - AS Rome (Serie A 2019-20), BeIN Sports 2

21h45 : Lecce - Brescia (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 5

21h45 : Sampdoria - Genoa (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 6

21h45 : Torino - Hellas Vérone (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 7

