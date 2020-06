TV - Le programme des matchs en direct (mercredi 24 juin)

Programme chargé ce mercredi 24 juin, avec le potentiel match du sacre de Liverpool contre Crystal Palace (une victoire couplée à un faux-pas de City demain à Chelsea offrirait la couronne de champion aux Reds) et le match du Real Madrid contre Majorque, pour tenter de recoller au Barça, vainqueur hier soir de Bilbao. En Italie, la course au titre est également toujours en cours et la Lazio pourrait revenir souffler dans la nuque de la Juventus en cas de succès à Bergame.

LE PROGRAMME TV FOOT DU MERCREDI 24 JUIN

19h : Man Utd - Sheffield Utd (P.League 2019-20), Canal+Sport

19h : Man Utd - Sheffield Utd (P.League 2019-20), RMC Sport 1

19h : Norwich - Everton (P.League 2019-20), RMC Sport 2

19h : Wolverhampton - Bournemouth (P.League 2019-20), RMC Sport 3

19h : Newcastle - Aston Villa (P.League 2019-20), RMC Live 5

19h30 : Inter Milan - Sassuolo (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

19h30 : Deportivo Alavés - Osasuna (Liga 2019-20), BeIN Sports Max 5

19h30 : Real Sociedad - Celta Vigo (Liga 2019-20), BeIN Sports Max 6

21h15 : Liverpool - Crystal Palace (P.League 2019-20), Canal+Sport

21h15 : Liverpool - Crystal Palace (P.League 2019-20), RMC Sport 1

21h45 : Atalanta - Lazio (Serie A 2019-20), BeIN Sports 2

21h45 : AS Rome - Sampdoria (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 5

22h : Real Madrid - Real Majorque (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce mercredi 24 juin. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.