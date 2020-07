TV - Le programme des matchs en direct (mercredi 29 juillet)

Voici le programme des matchs diffusés en direct sur les chaînes françaises, ce mercredi 29 juillet. On y retrouve de la Serie A, avec la suite et la fin de la 37e journée, mais aussi du Championship (D2 anglaise), avec la demie-finale retour des play-offs entre Brentford et Swansea (0-1 à l'aller).

LE PROGRAMME TV FOOT DU MERCREDI 29 JUILLET

19h30 : Lazio - Brescia (Serie A 2019-20), BeIN Sports 2

19h30 : Sampdoria - Milan AC (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 5

19h30 : Sassuolo - Genoa (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 6

19h30 : Hellas Vérone - SPAL (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 7

19h30 : Udinese - Lecce (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 8

20h45 : Brentford - Swansea (Championship 2019-20), BeIN Sports 3

21h45 : Cagliari - Juventus (Serie A 2019-20), BeIN Sports 2

21h45 : Fiorentina - Bologne (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 5

21h45 : Torino - AS Rome (Serie A 2019-20), BeIN Sports Max 6

