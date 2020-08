TV - Le programme des matchs en direct (mercredi 5 août)

Le football européen reprend ses droits, ce mercredi soir, avec le retour de la Ligue Europa. Alors que les 8es de finale sont encore à jouer, on retrouvera à 21h l'Inter Milan et Manchester United, respectivement face à Getafe (en une seule manche) et LASK (victoire 5-0 à l'aller). En début de soirée, le Shakhtar Donetsk recevra Wolfsburg (victoire 1-2 à l'aller), tandis qu'Istanbul Basaksehir tentera d'aller conserver son avantage acquis à l'aller (1-0) contre Copenhague.

A 19h, on pourra également suivre sur BeIN Sports l'amical du PSG contre Sochaux (L2), son dernier match avant de retrouver l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Champions League.

LE PROGRAMME TV FOOT DU MERCREDI 5 AOÛT

18h55 : Shakhtar Donetsk - Wolfsburg (Ligue Europa 2019-20), RMC Sport 1

18h55 : Copenhague - Istanbul BB (Ligue Europa 2019-20), RMC Sport 2

19h : PSG - Sochaux (amical), BeIN Sports 1

21h : Inter Milan - Getafe (Ligue Europa 2019-20), RMC Sport 1

21h : Man Utd - Linzer ASK (Ligue Europa 2019-20), RMC Sport 2

