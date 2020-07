TV - Le programme des matchs en direct (vendredi 24 juillet)

Premier match officiel dans l'Hexagone, depuis la crise du coronavirus, ce vendredi soir au Stade de France, avec la finale de la Coupe de France entre le PSG et St-Etienne. La rencontre sera co-diffusée par Eurosport 2 et France 2, à 21h10. Egalement au programme de ce 24 juillet, le match amical de l'OL contre Anvers, du championnat turc et le choc de Serie A entre le Milan et l'Atalanta.

LE PROGRAMME TV FOOT DU VENDREDI 24 JUILLET

16h : Anvers - Lyon (amical), OLTV

20h : Antalyaspor - Galatasaray (SüperLig 2019-20), BeIN Sports Max 5

21h10 : PSG - St-Etienne (CDF 2019-20), France 2

21h10 : PSG - St-Etienne (CDF 2019-20), Eurosport 2

21h45 : Milan AC - Atalanta Bergame (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce vendredi 24 juillet. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.