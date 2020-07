TV - Le programme des matchs en direct (vendredi 31 juillet)

Ce vendredi 31 juillet sera principalement marqué par la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'Olympique Lyonnais, co-diffusée par Canal+Sport et France 2 en soirée. Mais avant cette affiche, on en aura droit à une autre, celle entre le Bayern Munich et l'OM. Les deux clubs s'affrontent en amical à 16h, une rencontre qui sera retransmise en direct sur Canal+.

LE PROGRAMME TV FOOT DU VENDREDI 31 JUILLET

16h : Bayern - Marseille (amical), Canal+

21h10 : PSG - Lyon (Coupe de la Ligue 2019-20), Canal+Sport

21h10 : PSG - Lyon (Coupe de la Ligue 2019-20), France 2

