TV - Le programme télé foot du dimanche 12 avril

Les diffuseurs poursuivent leur retransmission d'anciennes rencontres en cette période de confinement. Ce dimanche, l'accent est mis sur les championnats avec notamment le Clasico au Bernabéu entre le Real et le Barça de la saison 2016-2017 ou encore le duel entre Rennes et Nantes en 2015-2016. La double confrontation entre le Paris SG et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions est elle aussi à revivre, tout comme plusieurs rencontres de la CAN 2019.

LE PROGRAMME TV FOOT DU DIMANCHE 12 AVRIL

9h15 : Real Madrid - Barcelone (Liga, 2016-2017), BeIN Sports 1

10h30 : Dortmund - PSG (LDC), RMC Sport 1

12h15 : PSG - Dortmund (LDC), RMC Sport 1

13h : Dortmund - Leipzig (Bundesliga), BeIN Sports 1

14h30 : Chelsea - Man United (P.League), Canal+ Sport

15h : OL - PSG ( L1, 2015-2016), BeIN Sports 1

16h15 : Chelsea - Tottenham (P.League), Canal+ Sport

17h : Rennes - Nantes (L1, 2015-2016), BeIN Sports 1

18h : Interieur Sport - El Bomboro (A-P.Gignac) (Documentaire), Canal+ Sport

19h : Monaco - ASSE (L1, 2016-2017), Canal+ Sport

20h30 : Afrique du Sud - Maroc (CAN 2019), BeIN Sports 1

21h05 : Best of Ligue PSG - OL (Best Of), Canal+

22h30 : Mauritanie - Tunisie (CAN 2019), BeIN Sports 1

