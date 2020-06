TV - Le programme télé foot du jeudi 11 juin

Reprise de la Liga ce jeudi, avec en ouverture de la 28e journée le derby entre le FC Séville et le Betis. La rencontre, diffusée en direct sur BeIN Sports à 22h, sera précédé du magazine "Champions Arena" sur la même chaîne. Plus tôt dans la journée, on aura droit à des rediffusions récentes de Bundesliga et Liga NOS, mais aussi à la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Belgique (1-0).

LE PROGRAMME TV FOOT DU JEUDI 11 JUIN

12h45 : Portimonense - Benfica (Liga NOS 2019-20), RMC Sport 2

13h30 : Dortmund - Hertha Berlin (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

14h30 : Chelsea - Arsenal (P.League 2019-20), RMC Sport 2

15h30 : France - Belgique (CDM 2018), BeIN Sports 1

16h30 : Man City - Tottenham (P.League 2019-20), RMC Sport 1

21h : Portimonense - Benfica (Liga NOS 2019-20), RMC Sport 2

21h : Champions Arena (magazine), BeIN Sports 1

22h : FC Séville - Betis Séville EN DIRECT (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

