TV - Le programme télé foot du jeudi 2 avril

Dernier match joué en France avant l'arrêt des compétitions et la mise en confinement du pays prononcée par le gouvernement, le 8e de finale retour de Champions League entre le PSG et Dortmund (2-0) sera rediffusé par RMC Sport 1, ce jeudi en début de soirée. Un peu plus tôt, la même chaîne repassera le match aller, perdu par Neymar et ses coéquipiers en Allemagne (2-1).

Sur BeIN Sports, on alternera entre de la Ligue 1, avec une rétro du Guingamp-Nice de la saison 2014-2015, dominé (2-7) par le Gym, de la Coupe du Monde 2018, avec un retour sur le quart de finale entre le Brésil et la Belgique (1-2), et de la Liga, avec le Classico de 2016-2017 remporté 2-3 par le Barça à Madrid.

LE PROGRAMME TV FOOT DU JEUDI 2 AVRIL

13h : Guingamp - Nice (L1 2014-15), BeIN Sports 1

13h30 : Chelsea - Ajax (LDC 2019-20), RMC Sport 1

15h : Brésil - Belgique (CDM 2018), BeIN Sports 1

17h : Juventus - Naples (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

17h : Liverpool - Arsenal (Coupe de la Ligue 2019-20), BeIN Sports 1

17h : Dortmund - PSG (LDC 2019-20), RMC Sport 1

17h15 : Le Vestiaire, hommage à Pape Diouf (émission), RMC Sport 2

19h : PSG - Dortmund (LDC 2019-20), RMC Sport 1

20h45 : Real Madrid - FC Barcelone (Liga 2016-17), BeIN Sports 1

22h30 : Leonardo, le caméléon (documentaire), RMC Sport 1

22h45 : Guingamp - Nice (L1 2014-15), BeIN Sports 1

