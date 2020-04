TV - Le programme télé foot du jeudi 23 avril

Voici le programme TV foot de ce jeudi 23 avril 2020. L'AS Monaco est à l'honneur avec deux matchs au programme, sa finale de Coupe de France perdue face au PSG en 2010 (0-1 après prolongations) et un souvenir plus joyeux : sa large victoire sur Nancy (6-0) lors de la saison 2016-2017 du titre. On retrouvera aussi des rétros de Premier League, de Bundesliga, de coupes d'Europe et de Liga, avec un nouveau Clasico au programme : le Real-Barça de 2016-2017, remporté 2-3 par les Catalans.

LE PROGRAMME TV FOOT DU JEUDI 23 AVRIL

10h : Les grands formats de la P.League 2019-20, RMC Sport 1

10h45 : Liverpool - Arsenal (P.League 2019-20), RMC Sport 2

12h30 : Real Madrid - FC Barcelone (Liga 2016-17), BeIN Sports 1

12h45 : FC Barcelone - Liverpool (LDC 2018-19), RMC Sport 2

14h45 : Liverpool - FC Barcelone (LDC 2018-19), RMC Sport 2

15h : Francfort - Bayern (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

17h : Monaco - Nancy (L1 2016-17), BeIN Sports 1

19h15 : Les plus beaux matchs de l'histoire de l'Europa League, RMC Sport 1

20h31 : Une chance sur un million (documentaire), LCP

21h : PSG - Monaco (CDF 2009-10), Eurosport 2

21h : Bayern - Dortmund (Bundesliga 2018-19), BeIN Sports 1

21h : Rétro de la saison 2018-19 d'Europa League, RMC Sport 1

21h : Passe décisive, l'intégrale (documentaire), RMC Sport 3

21h30 : Ne devient pas Mbappé qui veut ! (documentaire), LCP

