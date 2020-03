TV - Le programme télé foot du jeudi 26 mars

Pour lutter contre le confinement et l'arrêt des principales compétitions, les diffuseurs TV nous offrent des rétrospectives depuis plusieurs jours. Au programme de ce jeudi, une rétro du 8e de finale de la dernière Coupe du Monde entre la France et l'Argentine (4-3), en fin de matinée sur BeIN Sports, suivie du quart entre le Brésil et la Belgique (1-2). En soirée, BeIN nous offrira une rediffusion du Lille-Lorient de la saison 2012-2013, remporté 5 à 0 par les Nordistes.

LE PROGRAMME TV FOOT DU JEUDI 26 MARS

9h : Leipzig - Tottenham (LDC 2019-20), RMC Sport 3

11h30 : France - Argentine (CDM 2018), BeIN Sports 1

15h : Brésil - Belgique (CDM 2018), BeIN Sports 1

17h30 : Liverpool - Everton (Coupe d'Angleterre 2019-20), BeIN Sports 1

20h30 : Lille - Lorient (L1 2012-13), BeIN Sports 1

22h30 : FC Barcelone - Majorque (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

