TV - Le programme télé foot du jeudi 7 mai

L'impressionnante victoire de l'Allemagne sur le Brésil (7-1), lors de la Coupe du Monde 2014, sera à revivre sur BeIN Sports ce jeudi 7 mai. Egalement au programme du jour, de la Coupe de France avec l'élimination du PSG par Clermont en 1997 et la victoire du FC Nantes sur les amateurs de Calais trois ans plus tard. De la Liga, de la Champions League, de la Premier League, de la Bundesliga et de la Ligue 1, aussi, avec Angers-PSG de la saison 2017-2018 (0-5) et le derby Lyon-ASSE de la saison 2015-2016 (3-0).

LE PROGRAMME TV FOOT DU JEUDI 7 MAI

10h30 : Real Madrid - Ajax Amsterdam (LDC 2018-19), RMC Sport 1

10h45 : Liverpool - Arsenal (P.League 2019-20), RMC Sport 2

12h15 : Tottenham - Man City (LDC 2018-19), RMC Sport 1

12h30 : Brésil - Allemagne (CDM 2014), BeIN Sports 1

14h : Man Utd - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 1

15h : Bayern Munich - Bayer Leverkusen (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

15h45 : Man City - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 1

17h : Angers - PSG (L1 2017-18), BeIN Sports 1

17h30 : Clermont - PSG (CDF 1997), Eurosport 2

19h15 : Tottenham - Man City (LDC 2018-19), RMC Sport 1

21h : Real Madrid - FC Barcelone (Liga 2004-05), BeIN Sports 1

21h : Dortmund - PSG (LDC 2019-20), RMC Sport 2

21h : Calais 20 ans, une belle bande d'amateurs (documentaire), Eurosport 2

21h : Man City - Tottenham (LDC 2018-19), RMC Sport 1

22h25 : Lyon - St-Etienne (L1 2015-16), La chaîne L'Equipe

22h30 : Nantes - Calais (CDF 2000), Eurosport 2

22h45 : Les grands formats de la P.League (documentaire), RMC Sport 1

23h : PSG - Dortmund (LDC 2019-20), RMC Sport 2

23h : Brésil - Allemagne (CDM 2014), BeIN Sports 1

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce jeudi 7 mai. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.