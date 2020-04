TV - Le programme télé foot du jeudi 9 avril

Voici le programme des rediffusions proposées ce mercredi à la TV. La journée, qui se conclura avec la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Algérie (0-1), sera également marquée par plusieurs rétros de foot anglais, entre la Premier League, la Coupe de la Ligue anglaise, la finale de la dernière Ligue Europa (Chelsea-Arsenal) et la dernière Supercoupe de l'UEFA (Liverpool-Chelsea). On aura aussi droit à un peu de Ligue 1, avec une rediffusion du PSG-ETG de la saison 2014-2015 (victoire 4-2 des Parisiens).

LE PROGRAMME TV FOOT DU JEUDI 9 AVRIL

12h : Liverpool - Chelsea (supercoupe UEFA 2019), RMC Sport 1

12h30 : Kenya - Sénégal (CAN 2019), BeIN Sports 1

15h : Everton - Leicester (CDL 2019-20), BeIN Sports 1

15h30 : Les 150 plus beaux buts de la P.League 2018-19, RMC Sport 1

15h30 : Chelsea - Arsenal (L.Europa 2018-19), RMC Sport 2

16h30 : résumé de la saison 2018-19 de P.League, RMC Sport 1

17h : PSG - Evian-TG (L1 2014-15), BeIN Sports 1

19h15 : Les plus beaux matchs de l'histoire de la L.Europa, RMC Sport 1

21h : Sénégal - Algérie (CAN 2019), BeIN Sports 1

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce jeudi 9 avril. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.