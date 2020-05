TV - Le programme télé foot du lundi 11 mai

Voici le programme TV Foot du lundi 11 mai 2020. On y retrouve de la Premier League, de la Ligue des Champions, de la Bundesliga, de la Liga et de la Ligue 1, avec un Classique entre Marseille et le PSG. Plus précisément celui de la saison 2017-2018, marqué par l'exclusion de Neymar, la course en tête de l'OM et l'égalisation dans les derniers instants de Cavani (2-2).

LE PROGRAMME TV FOOT DU LUNDI 11 MAI

10h30 : Man Utd - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 1

12h15 : Man Utd - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 1

12h30 : Dortmund - Bayern (Bundesliga 2017-18), BeIN Sports 1

12h45 : Bruges - PSG (LDC 2019-20), RMC Sport 2

14h : Ajax - Real Madrid (LDC 2018-19), RMC Sport 1

14h45 : Tottenham - Liverpool (LDC 2018-19), RMC Sport 2

15h : Real Madrid - FC Séville (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

15h45 : Real Madrid - Ajax (LDC 2018-19), RMC Sport 1

17h : Marseille - PSG (L1 2017-18), BeIN Sports 1

18h30 : Aston Villa - Man City (P.League 2019-20), Canal+Sport

20h45 : Liverpool - Man Utd (P.League 2019-20), Canal+Sport

21h : FC Barcelone - Real Madrid (Liga 2005-06), BeIN Sports 1

22h25 : Chelsea - Arsenal (P.League 2019-20), Canal+Sport

23h : Dortmund - Bayern (Bundesliga 2017-18), BeIN Sports 1