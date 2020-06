TV - Le programme télé foot du lundi 15 juin

Deux matchs en direct au programme de ce lundi 15 juin 2020, avec le début de la 29e journée de Liga et les déplacements successifs du FC Séville à Levante et de Grenade sur la pelouse du Betis. On aura droit, aussi, à un retour sur le match de reprise du Real sur Eibar dimanche (3-1) et à des rétros de matchs légendaires de Champions League, comme la victoire de Monaco sur le Real en 2004, le sacre de l'OM en 93 ou la correction infligée par le PSG à Barcelone, quelques semaines avant la remontada.

LE PROGRAMME TV FOOT DU LUNDI 15 JUIN

11h15 : Monaco - Real Madrid (LDC 2003-04), RMC Sport 1

13h30 : Real Madrid - Eibar (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

14h45 : Marseille - Milan AC (LDC 1992-93), RMC Sport 2

15h30 : Bayern - Mönchengladbach (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

17h : Man Utd - Bayern (LDC 1998-99), RMC Sport 1

17h30 : Bundesliga magazine, BeIN Sports 1

18h30 : Liverpool, 30 ans de blessure (documentaire), BeIN Sports 1

18h45 : Monaco - Real Madrid (LDC 2003-04), RMC Sport 1

19h05 : Premier League Legends : Jamie Carragher (documentaire), Canal+Sport

19h30 : Levante - FC Séville EN DIRECT (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

20h30 : Ajax - Real Madrid (LDC 2018-19), RMC Sport 1

20h45 : Tottenham - Wolverhampton (P.League 2019-20), Canal+Sport

21h : PSG - FC Barcelone (LDC 2016-17), RMC Sport 2

22h : Betis Séville - Grenade EN DIRECT (Liga 2019-20), BeIN Sports Max 6

22h27 : Chelsea - Everton (P.League 2019-20), Canal+Sport

22h30 : Real Madrid - Eibar (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

22h45 : Chelsea - Naples (LDC 2011-12), RMC Sport 2

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce lundi 15 juin. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.