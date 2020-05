TV - Le programme télé foot du lundi 18 mai

Suite et fin de la 26e journée de Bundesliga, ce lundi soir, avec le déplacement du Bayer Leverkusen sur la pelouse du Werder Brême, à suivre en direct sur BeIN Sports à partir de 20h30. Le reste du programme TV Foot de ce lundi 18 mai est marqué par des rétros de Ligue des Champions, comme la finale de 2005 remportée aux tirs au but par Liverpool sur le Milan (3-3 au bout du temps réglementaire), ou la victoire de Bordeaux sur le Bayern Munich (2-1) durant la phase de poules 2009-2010. De la Liga, de la Premier League et de la Ligue 1 également au programme avec l'Olympico Marseille-Lyon de 2017-2018 (2-3).

LE PROGRAMME TV FOOT DU LUNDI 18 MAI

12h30 : Dortmund - Schalke (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

13h30 : Bordeaux - Bayern (LDC 2009-10), RMC Sport 1

15h : FC Barcelone - Real Madrid (Liga 2003-04), BeIN Sports 1

15h15 : Real Madrid - Ajax (LDC 2018-19), RMC Sport 1

17h : Marseille - Lyon (L1 2017-18), BeIN Sports 1

17h : FC Barcelone - Liverpool (LDC 2018-19), RMC Sport 2

17h : Man Utd - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 1

18h23 : Wolverhampton - Liverpool (P.League 2019-20), Canal+Sport

18h45 : Bordeaux - Bayern (LDC 2009-10), RMC Sport 1

19h : Liverpool - FC Barcelone (LDC 2018-19), RMC Sport 2

20h : Club Europe, die Bulischau (émission), BeIN Sports 1

20h30 : W.Brême - Leverkusen EN DIRECT (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

20h45 : Tottenham - Man City (P.League 2019-20), Canal+Sport

21h : Liverpool - Milan AC (LDC 2004-05), RMC Sport 1

22h28 : Aston Villa - Tottenham (P.League 2019-20), Canal+Sport

22h30 : FC Barcelone - Real Madrid (Liga 2008-09), BeIN Sports 1

23h : Liverpool - Milan AC (LDC 2004-05), RMC Sport 2

