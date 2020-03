TV - Le programme télé foot du lundi 30 mars

En l'absence de compétitions à cause de la pandémie de coronavirus, les diffuseurs TV retransmettent d'anciens matchs afin que les fans de football puissent continuer de vibrer durant le confinement. Au programme de ce lundi, une rétro du parcours de l'équipe de France à l'Euro 84, sous la houlette de feu Michel Hidalgo. Toujours sur BeIN Sports 1, on aura droit en tout début d'après-midi et fin de soirée à une rediffusion d'un Olympico OM-OL datant de la saison 2012-13 (victoire de Lyon 1-4), mais aussi au Clasico espagnol Real-Barça de 2013-2014 (3-4).

LE PROGRAMME TV FOOT DU LUNDI 30 MARS

10h45 : Leicester - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 2

12h45 : Transversales, José Mourinho (documentaire), RMC Sport 2

13h : Marseille - Lyon (L1 2012-13), BeIN Sports 1

13h30 : Tottenham - Liverpool (LDC 2018-19), RMC Sport 1

15h : France - Belgique (Euro 84), BeIN Sports 1

16h : France - Yougoslavie (Euro 84), BeIN Sports 1

17h : Tottenham - Leipzig (LDC 2019-20), RMC Sport 1

17h30 : France - Portugal (Euro 84), BeIN Sports 1

18h15 : Le Club, Michel Hidalgo (émission), BeIN Sports 1

18h25 : Sheffield - Manchester Utd (P.League 2019-20), Canal+Sport

18h45 : France - Espagne (Euro 84), BeIN Sports 1

20h30 : Real Madrid - FC Barcelone (Liga 2013-14), BeIN Sports 1

21h : Transversales, Ronaldinho (documentaire), RMC Sport 1

21h : Liverpool - Tottenham (P.League 2019-20), RMC Sport 2

22h30 : Marseille - Lyon (L1 2012-13), BeIN Sports 1

22h45 : Manchester City - Manchester Utd (P.League 2019-20), Canal+Sport

