TV - Le programme télé foot du lundi 4 mai

De belles rediffusions au programme de ce lundi 4 mai 2020. On retrouvera notamment la remontée de CR7 et de la Juve face à l'Atlético lors de la dernière édition de la Ligue des Champions, un derby milanais en Serie A, un choc londonien en Premier League ou encore un Clasico Barça-Real datant de la saison 2003-2004, conclu par une victoire 1-2 des Merengue. On aura aussi droit au PSG-Toulouse de la saison 2017-2018 de L1, marqué par le festival de Neymar et cie (victoire 6-2).

LE PROGRAMME TV FOOT DU LUNDI 4 MAI

10h25 : Man Utd - Newcastle (P.League 2019-20), Canal+Sport

10h30 : Atlético - Juventus (LDC 2018-19), RMC Sport 1

10h45 : Leicester - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 2

12h15 : Juventus - Atlético (LDC 2018-19), RMC Sport 1

12h30 : Suisse - France (CDM 2014), BeIN Sports 1

14h : Man City - Watford (P.League 2019-20), RMC Sport 1

15h : Milan AC - Inter Milan (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

15h45 : Man Utd - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 1

17h : PSG - Toulouse (L1 2017-18), BeIN Sports 1

18h05 : Wolverhampton - Man City (P.League 2019-20), Canal+Sport

19h15 : Juventus - Atlético (LDC 2018-19), RMC Sport 1

20h : Intérieur sport : Tony Chapron (documentaire), Canal+Sport

20h30 : Rétro FA Cup 2000-01, BeIN Sports Max 5

20h45 : Arsenal - Chelsea (P.League 2019-20), Canal+Sport

21h : FC Barcelone - Real Madrid (Liga 2003-04), BeIN Sports 1

21h : Atlético - Juventus (LDC 2019-20), RMC Sport 2

21h : Ajax Amsterdam - Real Madrid (LDC 2018-19), RMC Sport 1

22h30 : Arsenal - Man Utd (P.League 2019-20), Canal+Sport

23h : Suisse - France (CDM 2014), BeIN Sports 1

23h : Tottenham - Liverpool (LDC 2018-19), RMC Sport 2

