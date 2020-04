TV - Le programme télé foot du lundi 6 avril

Voici le programme des rediffusions proposées ce lundi à la TV. Les amateurs de Ligue 1, plus particulièrement à Saint-Etienne et à Lyon, sont gâtés aujourd'hui, avec un retour sur le derby de 2014-2015 (victoire 3-0 des Verts) en fin d'après-midi sur BeIN Sports, puis un best-of des meilleures confrontations entre l'ASSE et l'OL sur Canal+Sport, en première partie de soirée.

Au programme, on aura aussi droit à deux matchs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (Mali-Mauritanie et Algérie-Kenya), ainsi qu'à de la Premier League (Liverpool-MU et Chelsea-Arsenal) et de la Liga (Barça-Séville).

LE PROGRAMME TV FOOT DU LUNDI 6 AVRIL

12h30 : Mali - Mauritanie (CAN 2019), BeIN Sports 1

15h : FC Barcelone - FC Séville (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

16h35 : Liverpool - Manchester Utd (P.League 2019-20), Canal+Sport

17h : St-Etienne - Lyon (L1 2014-15), BeIN Sports 1

17h30 : Mourinho, le film (documentaire), RMC Sport 2

17h45 : rétro Europa League 2018-19, RMC Sport 1

18h15 : Chelsea - Arsenal (P.League 2019-20), Canal+Sport

20h10 : Hommage à Pape Diouf (documentaire), Canal+Sport

20h45 : Best of des derbies St-Etienne - Lyon, Canal+Sport

21h : Algérie - Kenya (CAN 2019), BeIN Sports 1

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce lundi 6 avril. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.