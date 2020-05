TV - Le programme télé foot du mardi 12 mai

Voici le programme TV Foot du mardi 12 mai 2020. On y retrouve de la Premier League, de la Ligue des Champions, de la Bundesliga, de la Liga et de la Ligue 1, avec une rétro du derby St-Etienne - Lyon de la saison 2017-2018, remporté 0-5 par Nabil Fekir et ses coéquipiers. On aura droit également à une rediffusion du quart de finale de Coupe du Monde entre la France et l'Uruguay (2-0), en première partie de soirée sur La chaîne L'Equipe.

LE PROGRAMME TV FOOT DU MARDI 12 MAI

10h05 : Liverpool - Man Utd (P.League 2019-20), Canal+Sport

12h15 : Man Utd - Liverpool (P.League 2019-20), RMC Sport 1

12h20 : Chelsea - Arsenal (P.League 2019-20), Canal+Sport

12h30 : Bayern - Dortmund (Bundesliga 2017-18), BeIN Sports 1

12h45 : Tottenham - Liverpool (LDC 2018-19), RMC Sport 2

14h : Real Madrid - Ajax (LDC 2018-19), RMC Sport 1

14h45 : Chelsea - Arsenal (L.Europa 2018-19), RMC Sport 2

15h : Juventus - Cagliari (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

15h45 : Tottenham - Man City (LDC 2018-19), RMC Sport 1

17h : St-Etienne - Lyon (L1 2017-18), BeIN Sports 1

20h50 : Uruguay - France (CDM 2018), La chaîne L'Equipe

21h : Real Madrid - FC Barcelone (Liga 2006-07), BeIN Sports 1

23h : Bayern - Dortmund (Bundesliga 2017-18), BeIN Sports 1

23h30 : résumé de la saison de P.League 2018-19, RMC Sport 1