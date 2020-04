TV - Le programme télé foot du mardi 21 avril

Voici le programme TV de ce mardi 21 avril 2020. Les amateurs de Ligue des Champions seront servis avec énormément de matchs proposés, dont le 8e de finale entre Dortmund et le PSG et deux rencontres de la phase de groupes de l'OL, contre le Zénith St-Pétersbourg et Leipzig. Il y aura aussi de la Liga, avec notamment le Real-Barça de 2015-2016 (0-4), de la Bundesliga avec le choc Bayern-Dortmund de 2017-2018 (6-0), et de la Ligue 1 avec le Caen-PSG de la saison 2015-2016 (0-3). Il y aura aussi, sur La chaîne L'Equipe, une rétro de la finale de la Coupe de France 1982, remportée par le Paris St-Germain devant l'AS St-Etienne aux tirs au but.

LE PROGRAMME TV FOOT DU MARDI 21 AVRIL

9h15 : Caen - PSG (L1 2015-16), BeIN Sports 1

9h30 : Man City - Leicester (P.League 2019-20), Canal+Sport

10h : Les plus beaux matchs de l'histoire de l'Europa League, RMC Sport 1

10h45 : Liverpool - Arsenal (P.League 2019-20), RMC Sport 2

11h40 : Newcastle - Man City (P.League 2019-20), Canal+Sport

12h : Résumé de la saison 2018-19 de P.League, RMC Sport 1

12h30 : Real Madrid - FC Barcelone (Liga 2015-16), BeIN Sports 1

12h45 : Dortmund - PSG (LDC 2019-20), RMC Sport 2

13h15 : Les 150 plus beaux buts de la P.League 2018-19, RMC Sport 1

13h20 : Everton - Chelsea (P.League 2019-20), Canal+Sport

14h45 : PSG - Dortmund (LDC 2019-20), RMC Sport 2

15h : Lyon - Zénith (LDC 2019-20), RMC Sport 1

15h : Atlético - FC Séville (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

15h05 : Leicester - Newcastle (P.League 2019-20), Canal+Sport

17h : Caen - PSG (L1 2015-16), BeIN Sports 1

17h : Lyon - Leipzig (LDC 2019-20), RMC Sport 1

20h30 : PSG - St-Etienne (CDF 1982), La chaîne L'Equipe

21h : FC Barcelone - Liverpool (LDC 2018-19), RMC Sport 1

21h : Bayern - Dortmund (Bundesliga 2017-18), BeIN Sports 1

23h40 : France - Belgique (CDM 2018), La chaîne L'Equipe

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce mardi 21 avril. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.