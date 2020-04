TV - Le programme télé foot du mardi 28 avril

Beaucoup de Premier League au programme de ce mardi 28 avril 2020, mais aussi de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Serie A, de la Ligue des Champions avec la double-confrontation Lyon-City de la saison dernière et de la Ligue 1, avec deux rétros de Marseille-Montpellier (5-1 en 2016-17 et 5-4 en 1998-99). En soirée, sur BeIN Sports, on aura droit au 2e match des Bleus à la Coupe du Monde 2014, une victoire spectaculaire contre la Suisse (5-2).

LE PROGRAMME TV FOOT DU MARDI 28 AVRIL

10h : Leicester - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 2

10h05 : Leicester - Liverpool (P.League 2019-20), Canal+Sport

12h : Résumé de la saison (P.League 2018-19), RMC Sport 1

12h25 : Everton - Newcastle (P.League 2019-20), Canal+Sport

12h30 : Ghana - Tunisie (CAN 2019), BeIN Sports 1

14h : Man City - Watford (P.League 2019-20), RMC Sport 1

14h30 : Wolverhampton - Liverpool (P.League 2019-20), Canal+Sport

15h : Sassuolo - Inter Milan (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

15h45 : Chelsea - Arsenal (P.League 2019-20), RMC Sport 1

17h : Marseille - Montpellier (L1 2016-17), BeIN Sports 1

19h45 : Liverpool, 30 ans de blessures (documentaire), BeIN Sports 1

20h30 : Marseille - Montpellier (L1 1998-99), La chaîne L'Equipe

21h : Man City - Lyon (LDC 2018-19), RMC Sport 1

21h : Suisse - France (CDM 2014), BeIN Sports 1

22h20 : France - Yougoslavie (Euro 1984), La chaîne L'Equipe

22h45 : Lyon - Man City (LDC 2018-19), RMC Sport 1