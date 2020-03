TV - Le programme télé foot du mardi 31 mars

Toujours pas de match en direct ce mardi, covid-19 oblige, mais des rediffusions de quelques rencontres qui ont marqué la dernière décennie. BeIN Sports va par exemple nous offrir des rétros de PSG-Nice saison 2013-2014, marqué par un triplé d'Ibrahimovic et une victoire 3-1 des futurs champions de France, et du Clasico Real-Barça de 2015-2016, dominé de la tête et des épaules par les Catalans (0-4). Sur La chaîne L'Equipe, on aura aussi droit à quelques exploits de l'équipe de France en Coupe du Monde, contre le Brésil en 1986 (1-1, victoire aux tirs au but) et face à l'Argentine en 2018 (4-3).

LE PROGRAMME TV FOOT DU MARDI 31 MARS

10h05 : Manchester City - Manchester Utd (P.League 2019-20), Canal+Sport

11h50 : C'est pas grave d'aimer le football (documentaire), Canal+Sport

13h : PSG - Nice (L1 2013-14), BeIN Sports 1

13h20 : Liverpool - Tottenham (P.League 2019-20), Canal+Sport

13h30 : Chelsea - Arsenal (L.Europa 2018-19), RMC Sport 1

15h15 : Argentine - Croatie (CDM 2018), BeIN Sports 1

17h30 : Bayern Munich - Bayer Leverkusen (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

20h : La petite lucarne (émission), La chaîne L'Equipe

20h30 : France - Argentine (CDM 2018), La chaîne L'Equipe

20h30 : Real Madrid - FC Barcelone (Liga 2015-16), BeIN Sports 1

22h30 : France - Brésil (CDM 1986), La chaîne L'Equipe

22h30 : PSG - Nice (L1 2013-14), BeIN Sports 1

