TV - Le programme télé foot du mardi 7 avril

Voici le programme des rediffusions proposées ce mardi à la TV. Les amateurs de Premier League ont rendez-vous sur RMC Sport avec à midi une rediffusion de Chelsea-Arsenal, puis une rétro des 150 plus beaux buts de l'histoire du championnat anglais et un résumé de la saison dernière.

Sur La chaîne L'Equipe, on enchaînera en soirée la demi-finale de la dernière Coupe du Monde entre la France et la Belgique (1-0) avec le derby OL-ASSE de la saison 2014-2015, conclu sur un match nul riche en buts (2-2). Sur BeIN Sports, il y aura de la Serie A, de la CAN et encore de la Ligue 1, avec l'éclatante victoire de Lyon à Bordeaux lors de la même saison 2014-2015 (0-5).

LE PROGRAMME TV FOOT DU MARDI 7 AVRIL

11h35 : Intérieur Sport, New worker-Juninho (documentaire), Canal+Sport

12h : Chelsea - Arsenal (P.League 2019-20), RMC Sport 1

12h05 : Invisible, Le coup-franc (documentaire), Canal+Sport

12h30 : Egypte - RD Congo (CAN 2019), BeIN Sports 1

12h35 : Invisible, Petr Cech (documentaire), Canal+Sport

15h : Inter Milan - Juventus (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

17h : Bordeaux - Lyon (L1 2014-15), BeIN Sports 1

18h15 : Les 150 plus beaux buts de la P.League, RMC Sport 1

19h15 : Résumé de la saison 2018-19 de P.League, RMC Sport 1

20h30 : France - Belgique (CDM 2018), La chaîne L'Equipe

21h : Maroc - Namibie (CAN 2019), BeIN Sports 1

22h30 : Lyon - St-Etienne (L1 2014-15), La chaîne L'Equipe

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce mardi 7 avril. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.