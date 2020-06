TV - Le programme télé foot du mardi 9 juin

Du direct ce mardi soir, avec le début des demi-finales de la Coupe d'Allemagne et une opposition intéressante entre le Bayer Leverkusen, actuel 5e de Bundesliga, et Sarrebruck, pensionnaire de 4e division (promu en D3). La rencontre sera à suivre sur La chaîne L'Equipe à 20h45. Auparavant, on aura droit à des rétros de Premier League et de Bundesliga, ainsi qu'au fabuleux France-Argentine de la Coupe du Monde 2018 (victoire 4-3 des Bleus).

LE PROGRAMME TV FOOT DU MARDI 9 JUIN

10h12 : Watford - Liverpool (P.League 2019-20), Canal+Sport

12h45 : Man Utd - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 2

13h30 : Leipzig - Paderborn (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

14h30 : Arsenal - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 2

16h : France - Argentine (CDM 2018), BeIN Sports 1

16h30 : Man Utd - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 1

20h30 : Leverkusen - Bayern (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

20h45 : Sarrebruck - Leverkusen EN DIRECT (Coupe d'Allemagne 2019-20), La chaîne L'Equipe

22h30 : Real Madrid - FC Barcelone (Liga 2005-06), BeIN Sports 1

