TV - Le programme télé foot du mercredi 15 avril

Un programme chargé nous attend ce mercredi à la TV. Outre de la Ligue des Champions, de la Premier League et de la Coupe du Monde 2018, on aura droit à une rétro du Lyon-PSG de la saison 2015-2016, marqué par l'exploit de l'OL au Groupama Stadium (2-1). On reviendra encore en arrière avec deux matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, et encore plus loin sur La chaîne L'Equipe avec la victoire des Bleus sur la Yougoslavie (3-2) lors de l'Euro 84.

LE PROGRAMME TV FOOT DU MERCREDI 15 AVRIL

10h30 : Atalanta - Valence (LDC 2019-20), RMC Sport 1

12h15 : Valence - Atalanta (LDC 2019-20), RMC Sport 1

13h30 : Mali - Côte d'Ivoire (CAN 2012), BeIN Sports 1

13h40 : Best of de PSG - Lyon (L1), Canal+Sport

15h : Tottenham - Liverpool (LDC 2018-19), RMC Sport 1

15h45 : Wolverhampton - Chelsea (PL 2019-20), Canal+Sport

17h30 : Lyon - PSG (L1 2015-16), BeIN Sports 1

19h15 : Les attaquants cultes de la Premier League (documentaire), RMC Sport 1

20h : Passe décisive (documentaire), RMC Sport 2

20h30 : France - Yougoslavie (Euro 1984), La chaîne L'Equipe

21h : Intérieur sport : la cicatrice France-Bulgarie (documentaire), Canal+Sport

21h : Ghana - Tunisie (CAN 2012), BeIN Sports 1

22h25 : Uruguay - France (CDM 2018), La chaîne L'Equipe

22h30 : Les grands formats de la P.League (documentaire), RMC Sport 1

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce mercredi 15 avril. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.