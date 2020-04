TV - Le programme télé foot du mercredi 22 avril

La spectaculaire finale de Coupe de France 2015-2016, qui avait opposé l'OM au PSG (2-4), sera rediffusée en première partie de soirée par La chaîne L'Equipe ce mercredi. Dans la foulée, on aura droit à la finale de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Croatie, conclue sur le même score en faveur des Bleus. Egalement au programme du jour, de la Premier League, de la Bundesliga, de la Liga avec le Clasico de la première partie de saison (0-0), de la Champions League avec notamment deux matchs de la phase de poules du PSG (contre Madrid et Bruges) et aussi de la Ligue 1, avec une rétro du Lyon-Monaco de la saison 2015-2016 (6-1).

LE PROGRAMME TV FOOT DU MERCREDI 22 AVRIL

10h45 : Tottenham - Man City (P.League 2019-20), RMC Sport 2

12h45 : Tottenham - Leipzig (LDC 2019-20), RMC Sport 2

13h30 : FC Barcelone - Real Madrid (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

13h40 : Best of PSG - Monaco, Canal+Sport

14h45 : Leipzig - Tottenham (LDC 2019-20), RMC Sport 2

15h : PSG - Real Madrid (LDC 2019-20), RMC Sport 1

15h40 : Everton - Chelsea (P.League 2019-20), Canal+Sport

16h : Lyon - Monaco (L1 2015-16), BeIN Sports 1

17h : Club Bruges - PSG (LDC 2019-20), RMC Sport 1

17h25 : Man City - Leicester (P.League 2019-20), Canal+Sport

20h30 : Marseille - PSG (CDF 2015-16), La chaîne L'Equipe

21h : Liverpool - FC Barcelone (LDC 2018-19), RMC Sport 1

21h : Dortmund - Bayern (Bundesliga 2018-19), BeIN Sports 1

22h30 : France - Croatie (CDM 2018), La chaîne L'Equipe

22h45 : J'ai rencontré un monstre : Messi/Ronaldo (documentaire), RMC Sport 1

