TV - Le programme télé foot du mercredi 25 mars

Malgré la période de confinement, les diffuseurs de sport nous offrent quelques matchs de football à la télévision. Outre des rétrospectives de la dernière Coupe du Monde et des affiches de la saison en Premier League, on aura droit sur BeIN Sports, dans la soirée, à une rediffusion du festival de buts qui avait eu lieu entre Valenciennes et le PSG, à la fin de la saison 2011-2012 (victoire 3-4 des Parisiens). Sur La Chaîne L'Equipe, on enchaînera avec deux matchs qui ont écrit la légende de l'équipe de France, face au Brésil en 1986 et contre l'Allemagne en 1982.

LE PROGRAMME TV FOOT DU MERCREDI 25 MARS

11h30 : Danemark - France (CDM 2018), BeIN Sports 1

12h : Le Vestiaire avec Mehdi Benatia, RMC Sport 1

13h30 : Man City - Man United (P.League 2019-20), RMC Sport 1

13h30 : Arsenal - Tottenham (P.League 2019-20), Canal+Sport

15h : Belgique - Japon (CDM 2018), BeIN Sports 1

15h10 : Man City - Watford (P.League 2019-20), Canal+Sport

16h50 : Chelsea - Liverpool (P.League 2019-20), Canal+Sport

17h30 : Aston Villa - Man City (Coupe de la Ligue, 2019-20), BeIN Sports 1

18h30 : Liverpool - Leicester (P.League 2019-20), Canal+Sport

20h30 : Brésil - France (CDM 1986), La Chaîne L'Equipe

20h30 : Valenciennes - PSG (L1 2011-12), BeIN Sports 1

21h30 : Ma part d'ombre, Canal+Sport

22h30 : Real Madrid - Real Sociedad (Liga ), BeIN Sports 1

23h15 : France - RFA (CDM 1982), La Chaîne L'Equipe

