TV - Le programme télé foot du mercredi 3 juin

Deux matchs en direct au programme de ce mercredi 3 juin 2020 : un match en retard de la 24e journée de Bundesliga, entre le Werder Brême et l'Eintracht Francfort (20h30 sur BeIN Sports), et le déplacement du FC Porto sur la pelouse de Famalicao, pour la reprise de la Liga NOS (22h15 sur RMC Sport 1). Des rediffusions de Premier League et de Liga seront également proposées.

LE PROGRAMME TV FOOT DU MERCREDI 3 JUIN

13h30 : Paderborn - Dortmund (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

15h30 : Cologne - Leipzig (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

16h22 : Arsenal - Everton (P.League 2019-20), Canal+Sport

17h45 : FC Porto - Benfica (Liga NOS 2018-19), RMC Sport 1

18h06 : Man Utd - Watford (P.League 2019-20), Canal+Sport

20h30 : W.Brême - Francfort EN DIRECT (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

22h15 : Famalicao - FC Porto EN DIRECT (Liga NOS 2019-20), RMC Sport 1

23h : FC Barcelone - Real Madrid (Liga 2003-04), BeIN Sports 1

