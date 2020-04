TV - Le programme télé foot du mercredi 8 avril

Voici le programme des rediffusions proposées ce mercredi à la TV. La journée, qui se terminera en apothéose sur La chaîne L'Equipe avec une rediffusion de la finale de la dernière Coupe du Monde entre la France et la Croatie, sera aussi rythmée par de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Premier League, de la Champions League, de la Bundesliga et de la Ligue 1, avec un retour sur le Bastia-PSG de la saison 2014-2015, conclu par une victoire spectaculaire des Corses (4-2), et une rétro des meilleurs derbies entre St-Etienne et Lyon.

LE PROGRAMME TV FOOT DU MERCREDI 8 AVRIL

12h30 : Madagascar - Nigéria (CAN 2019), BeIN Sports 1

13h30 : Atalanta - Valence (LDC 2019-20), RMC Sport 1

14h15 : Liverpool - Manchester Utd (P.League 2019-20), Canal+Sport

15h : Dortmund - Leipzig (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

15h30 : Valence - Atalanta (LDC 2019-20), RMC Sport 1

15h55 : Chelsea - Arsenal (P.League 2019-20), Canal+Sport

17h : Bastia - PSG (L1 2014-15), BeIN Sports 1

17h35 : Best of des derbies St-Etienne - Lyon, Canal+Sport

20h30 : France - Croatie (CDM 2018), La chaîne L'Equipe

21h : Les plus beaux matchs de l'histoire de l'Europa League, RMC Sport 1

21h : Tunisie - Angola (CAN 2019), BeIN Sports 1

