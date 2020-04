TV - Le programme télé foot du samedi 11 avril

Programme riche et varié ce samedi pour les amateurs de ballon rond. Les diffuseurs proposent des retransmissions de matchs de la CAN, du Mondial 2018 ou encore des plus grands championnats européens avec notamment le derby OL - ASSE de la saison 2015-2016, remporté 3 buts à 0 par les Gones. La double confrontation épique entre Liverpool et le FC Barcelone lors des demi-finales de la LDC édition 2018-2019 est également à revivre.

LE PROGRAMME TV FOOT DU SAMEDI 11 AVRIL

9h15 : Barcelone - Real Madrid (Liga, 2015-2016), BeIN Sports 1

9h30 : J'ai rencontré un monstre (Messi/Ronaldo) (Documentaire), RMC Sport 1

13h : Inter Milan - Juventus (Serie A, 2019-2020), BeIN Sports 1

15h : Lens - Auxerre (L2, 2013-2014), BeIN Sports 1

17h : Maroc - Côte d'Ivoire (CAN 2019), BeIN Sports 1

17h30 : Barcelone - Liverpool (LDC, 2018-2019), RMC Sport 1

19h15 : Liverpool - Barcelone (LDC 2018-2019), RMC Sport 1

20h30 : OL - ASSE (L1, 2015-2016), BeIN Sports 1

21h : PSG - OM (CDF 2018-2019), Eurosport 2

22h30 : Les Herbiers - PSG (CDF, 2018-2019), Eurosport 2

22h30 : Tanzanie - Algérie (CAN 2019), BeIN Sports 1